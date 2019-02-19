В аварии с микроавтобусом в Ростовской области погибли шесть человек

В Ростовской области в аварии с тремя машинами погибли шесть человек, семь пострадали, сообщили в региональном МЧС.

«Ростовская область, Октябрьский район, трасса «М-4» Дон (999 километр), произошло ДТП с участием трех автомобилей: КамАЗ, Hyundai Elantra и пассажирского микроавтобуса (Ростов – Миллерово). В микроавтобусе находилось 14 человек», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

По последним данным ведомства, в результате аварии погибли шесть человек, ранены семеро.

В феврале автобус с пассажирами в Стерлитамаке врезался в столб, в результате аварии пострадали 19 человек.