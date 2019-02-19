Земляне наблюдают последнее в году суперлуние

В ночь на 19 февраля Луна оказалась на минимальном расстоянии от Земли; выглядеть максимально близко и ярко она будет до 20 февраля.

Наблюдать это явление можно было минувшей ночью, и оно будет доступно глазу еще и в ночь на 20 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов Московского планетария.

Спутник Земли делает оборот вокруг планеты за месяц, и расстояние между ними меняется от 356,4 до 406,7 тыс.километров. Если полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после максимального приближения, то Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки.

В планетарии добавили, что в 2019 году состоялось всего два суперлуния. Одно проходило 21 января и совпало с полным затмением Луны. Тогда полнолуние произошло в 8.17 мск, а в 22.59 мск Луна подошла к Земле на 357,344 тыс. километров.