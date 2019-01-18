Россияне увидят полное затмение Луны

Россияне смогут наблюдать полное затмение Луны 21 января 2019 года в течение часа, сообщили в московском планетарии.

Затмение, которое смогут увидеть жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, Дальнего Востока,пройдет с 06.34 до 09.51 мск, сообщили в планетарии.

«Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок», – говорится в сообщении.

Луна полностью погрузится в тень в 7.41 мск, максимальная фаза наступит в 8.12, а в 8.44 мск Луна начнет выходить из земной тени.

В июле россияне наблюдали самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке.