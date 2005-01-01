В Москве назвали главного виновника проблем на всем Ближнем Востоке

Взгляд
19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
Разделы

Российскому Каспию поможет только флот

В прошлом году грузооборот всех наших портов Каспийского бассейна составил ничтожные 4,8 млн тоннФото: Матыцин Валерий/ТАСС
Перебазирование боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан подтверждает высокую значимость Каспийского моря для геополитических интересов страны. Но укрепление оборонной мощи на этом рубеже пока что не сопровождается экономическими успехами, хотя они явно сопутствуют нашим соседям. Почему российскому Каспию хронически не везет? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Демонстранты в столице Гаити несли портреты ПутинаФото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем закончится ссора Израиля и Польши

Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в ХолокостеФото: Kacper Pempel/Reuters
Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Мадурo всегда предпoчитал диалoг – и сегoдня эта тактика срабатывает: путч захлебнулся, незадачливый гoре-президент Гуайдo записывает видеoрoлики из свoей квартиры, превратившись в пoсмешище для всей Венесуэлы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 14 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Мать Скрипаля заявила в полицию о его пропаже
          Крупнейший банк Дании решил прекратить работу в РоссииЛидер террористов впал в кому после взрыва в СирииЭксперты расценили изменение выборного законодательства как «либерализацию»Суд отказался оправдывать бывшую жену Джигарханяна
          В Москве назвали главного виновника проблем на всем Ближнем ВостокеНа Украине запретили еще 19 российских книгРоссия направила Британии ноту протеста из-за новых материалов СМИ по делу СкрипалейОксана Пушкина призвала «недалеких мужиков» не навязывать женщинам «роль инкубатора»
          Украину обвинили во вмешательстве во внутренние дела СШАУкраина заявила о применении Россией «неизвестного лазерного оружия» в ДонбассеМеждународный совет РСПП решил обратиться к Бастрыкину по поводу КалвиАлиса Аршавина написала на мужа заявление в ФСБ

          Главная тема


          Куда уходит добытое в России золото

          вероятный противник


          ВМФ РФ «непрерывно отслеживает» американский эсминец в Черном море

          неполиткорректная косметика


          Угольные маски для лица на Западе сочли расистскими

          лакомый кусочек


          Американским спецслужбам предложили поискать ракеты от С-400 на дне Ла-Манша

          Видео

          «достойно сопротивлялись»


          В Испании восхвалили принимавшую участие в блокаде Ленинграда «Голубую дивизию»

          специальный репортаж


          В Териберке побеждают мусорного Левиафана

          собственная добыча


          Конкурент Порошенко обещает изгнать Россию с газового рынка

          ядерные державы


          Как России относиться к обострению отношений Индии и Пакистана

          Союзное государство


          Путин и Лукашенко готовы идти к объединению

          Кто здесь власть?


          Михаил Рогожников: Почему русским не нравится демократия

          Боевой гендер


          Анна Долгарева: Женщина на войне и феминизм

          Американский социализм


          Дмитрий Дробницкий: Победить Трампа сможет только левый политик

          на ваш взгляд


          Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?

          В Москве назвали главного виновника проблем на всем Ближнем Востоке

             19 февраля 2019, 18:30
          Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
          Текст: Андрей Резчиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Считать, что десятилетиями умы бились над этим, а потом пришел Трамп и все гениально решил – смешно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов о возможности арабо-израильской «сделки века». Он выступил модератором Ближневосточной конференции, открывшейся в Москве.

          Во вторник в Москве началась двухдневная, восьмая по счету, Ближневосточная конференция дискуссионного клуба «Валдай» в партнерстве с Институтом востоковедения РАН. В пятизвездочный отель «Арарат Парк Хаятт Москва» на Неглинной улице съехались высокопоставленные представители из Сирии, Палестины, Египта. Всего – делегации из 15 стран.

          Как говорят сами организаторы, они хотят подвести промежуточный итог изменениям в ближневосточном регионе, случившимся за последнее десятилетие, и спрогнозировать развитие событий в сфере безопасности и энергетики.

          В ходе оживленной дискуссии модератор сессии, директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов спросил советника президента Палестины Набиля Шаата, что тот думает по поводу некой «сделки века» США по разрешению арабо-израильского конфликта. Советник заверил, что эта сделка, которую американская администрация готовит с начала президентского срока Трампа, будет отвергнута палестинцами.

          «А решение конфликта простое – решение должно быть многополярным. В течение следующих трех лет этот переход будет еще более заметным. Урегулирование арабо-израильского конфликта должно основываться на решении пяти-шести сторон, а не одних США. Если Россия сыграет в этом урегулировании такую же активную роль, как в Сирии, это будет настоящее проявление многополярности. Мы отклоняем «сделку века», о которой заявлял Трамп», – заявил Шаат.

          Официально детали этой сделки пока не разглашались, однако о ней не раз сообщали различные источники, в том числе в Израиле. Одна из версий гласит, что палестинцам передадут вдвое больше земель, чем сейчас находятся под их контролем, но исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями и прилегающими районами останется под израильским суверенитетом, как и западная часть города. Также под контролем израильтян останутся крупные еврейские населенные пункты на Западном берегу, хотя и без права их расширения.

          Впрочем, как пояснил Лукьянов газете ВЗГЛЯД, ни о какой мега-сделке речи быть не может и вопрос палестинскому гостю он задал с «иронией в интонации». «Считать, что десятилетиями умы бились над этим, а потом пришел Трамп и все гениально решил – смешно. Так не бывает. Никакой сделки не видно и не просматривается ни у Трампа, ни у кого-то другого», – пояснил Лукьянов.

          Даже если бы президент США действительно прилагал некие усилия и искренне хотел бы добиться сделки, «то не может достигнуть устойчивой договоренности по этому вопросу человек, который занял настолько однозначную позицию одной из сторон, насколько это возможно». «Администрация Трампа – наиболее произраильская за многие десятилетия. Не от них должен исходить какой-то импульс к дискуссиям», – пояснил Лукьянов.

          Он также заочно возразил палестинскому представителю в том, что многополярный мир безопаснее однополярного. Он назвал подобные суждения «крайне спорными». «Многополярный мир можно по-разному описывать, но никто до сих пор не рискнул говорить, что он более безопасный. Многополярный мир как раз более опасный. Чем больше игроков со своими интересами, тем сложнее найти хоть какой-то общий знаменатель и договориться о правилах взаимодействия. Но другой вопрос в том, что многополярный мир есть, он как данность. И дальше вопрос заключается в том, как удастся или не удастся стабилизировать его, как-то упорядочить», – подытожил Федор Лукьянов, добавив, что автор ответа на вопрос, как успокоить Ближний Восток, будет достоин Нобелевской премии.

          Отметим, что само мероприятие открылось двухчасовым пленарным заседанием, на котором главной темой стали российские интересы на Ближнем Востоке и роль Москвы в борьбе с международным терроризмом. То, что эта роль огромна и ее невозможно переоценить, звучало в выступлении каждого спикера.

          Президент Института востоковедения РАН Виталий Наумкин отметил, что Ближний Восток остается в центре мировой политики и главная черта этого региона, как и мировой системы в целом, – непредсказуемость. При этом желающих найти источник всех нынешних бед региона среди ораторов было хоть отбавляй.

          Лукьянов считает, что Ближний Восток сочетает две противоположные тенденции. «Есть впечатление, что на Ближнем Востоке никогда ничего не меняется, но с другой – меняется так быстро, что от одной до другой конференции ландшафт трансформируется. По событиям на Ближнем Востоке можно сделать выводы о происходящем в мире в целом, размышлять о военных и дипломатических взаимодействиях в мировом масштабе», – считает Лукьянов.

          На заседании прозвучало приветствие главы МИД России Сергея Лаврова, которое озвучил его заместитель Михаил Богданов. Министр констатировал, что благодаря России «удалось нанести сокрушительный удар по террористам в Сирии».

          В то же время сам Богданов подчеркнул, что в стране «еще остались районы, подконтрольные террористам», но все эти территории «будут освобождены тем или иным способом». Окончательному же разгрому террористов будет способствовать прогресс политического урегулирования. Замминистра подчеркнул, что подполье «Исламского государства*» (ИГ*) перешло в контрнаступление в Ираке, а также уже переводит из Сирии своих боевиков и ресурсы в другие страны региона. В той же Ливии ИГ, пользуясь развалом страны, наращивает активность.

          По словам Богданова, опасность представляет превращение ИГ в подпольную сеть по всему миру. Террористы особенно активизировались в пропагандистской сфере. «Залог успеха лежит в отказе от порочной практики использования террористов в своих геополитических целях», – подчеркнул замминистра.

          В свою очередь советник сирийского президента Башара Асада Бусейна Шаабан напомнила, что в 2011 году произошло второе по значимости после Второй мировой войны событие – терроризм превратился в важнейшую угрозу мировой стабильности. А способствовали этому США, в том числе своей подрывной политикой в Сирии. «Терроризм – не стихийное бедствие, а спланированное», – заявила Шаабан.

          Она уверена, что если бы соседняя Турция в свое время не способствовала террористам в Сирии, «то все могло бы развиваться иначе». Она удивлена нежеланием американцев помогать сирийской армии освободить страну от терроризма. Вместо этого военные США неоднократно обстреливали позиции сирийских военных, а Вашингтон вводит все новые и новые санкции против Дамаска. «США поддерживают терроризм в Сирии и не хотят вести диалога с сирийским правительством, но готовы принимать руководителей террористических организаций. Штаты ведут на Западе пропагандистскую войну против нашей страны», – посетовала Шаабан.

          Впрочем, она выразила уверенность, что благодаря помощи России Сирия не повторит судьбу Афганистана и Ливии.

          В свою очередь замминистра иностранных дел Ирана Сайед Казем Саджадпур упрекнул американскую администрацию в демонизации Тегерана. По его словам, ближневосточный регион находится в стадии трансформации и он уже не тот, что в прошлом. Он указал на множество игроков, каждый из которых преследует там теперь свои интересы. Среди них он назвал и Россию.

          А глава администрации премьер-министра Ирака Абдулкарим Хашим Мостафа напомнил, что терроризм был основным предлогом для вмешательства во внутренние дела его страны мировых держав. По его словам, американцы присутствуют в Ираке и Сирии, чтобы контролировать ситуацию в «соседних странах». Мостафа заверил, что Багдад не действует против Сирии и желает Дамаску всяческих благ.

          В череде выступавших только Набиль Шаат не стал рассуждать о сирийском кризисе, а сосредоточился на конфликте арабов с еврейским государством. По его словам, в этом противостоянии наступил новый этап, потому что США «теряют свою монополию в мире и на Ближнем Востоке, в частности». «Мир становится многополярным, в нем все более важную роль играют Россия, Китай и ЕС. Палестинская проблема сохраняется, потому что этот вопрос монополизировали США. Но США начинают терять эту монополию, свою власть над миром», – считает Шаат.

          Примером потери Америкой своего могущества он назвал заявления президента Дональда Трампа о том, что заставит Мексику заплатить за строительство стены на границе с США, однако «теперь он фактически готов закрыть работу правительства, чтобы получить от Конгресса 5 млрд долларов, чтобы построить стену на своих условиях».

          Шаат предрекает, что США продолжат создавать на Ближнем Востоке все новые и новые проблемы, а вовсе не решать их.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............