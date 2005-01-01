В Москве назвали главного виновника проблем на всем Ближнем Востоке

«Считать, что десятилетиями умы бились над этим, а потом пришел Трамп и все гениально решил – смешно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов о возможности арабо-израильской «сделки века». Он выступил модератором Ближневосточной конференции, открывшейся в Москве.

Во вторник в Москве началась двухдневная, восьмая по счету, Ближневосточная конференция дискуссионного клуба «Валдай» в партнерстве с Институтом востоковедения РАН. В пятизвездочный отель «Арарат Парк Хаятт Москва» на Неглинной улице съехались высокопоставленные представители из Сирии, Палестины, Египта. Всего – делегации из 15 стран.

Как говорят сами организаторы, они хотят подвести промежуточный итог изменениям в ближневосточном регионе, случившимся за последнее десятилетие, и спрогнозировать развитие событий в сфере безопасности и энергетики.

В ходе оживленной дискуссии модератор сессии, директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов спросил советника президента Палестины Набиля Шаата, что тот думает по поводу некой «сделки века» США по разрешению арабо-израильского конфликта. Советник заверил, что эта сделка, которую американская администрация готовит с начала президентского срока Трампа, будет отвергнута палестинцами.

«А решение конфликта простое – решение должно быть многополярным. В течение следующих трех лет этот переход будет еще более заметным. Урегулирование арабо-израильского конфликта должно основываться на решении пяти-шести сторон, а не одних США. Если Россия сыграет в этом урегулировании такую же активную роль, как в Сирии, это будет настоящее проявление многополярности. Мы отклоняем «сделку века», о которой заявлял Трамп», – заявил Шаат.

Официально детали этой сделки пока не разглашались, однако о ней не раз сообщали различные источники, в том числе в Израиле. Одна из версий гласит, что палестинцам передадут вдвое больше земель, чем сейчас находятся под их контролем, но исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями и прилегающими районами останется под израильским суверенитетом, как и западная часть города. Также под контролем израильтян останутся крупные еврейские населенные пункты на Западном берегу, хотя и без права их расширения.

Впрочем, как пояснил Лукьянов газете ВЗГЛЯД, ни о какой мега-сделке речи быть не может и вопрос палестинскому гостю он задал с «иронией в интонации». «Считать, что десятилетиями умы бились над этим, а потом пришел Трамп и все гениально решил – смешно. Так не бывает. Никакой сделки не видно и не просматривается ни у Трампа, ни у кого-то другого», – пояснил Лукьянов.

Даже если бы президент США действительно прилагал некие усилия и искренне хотел бы добиться сделки, «то не может достигнуть устойчивой договоренности по этому вопросу человек, который занял настолько однозначную позицию одной из сторон, насколько это возможно». «Администрация Трампа – наиболее произраильская за многие десятилетия. Не от них должен исходить какой-то импульс к дискуссиям», – пояснил Лукьянов.

Он также заочно возразил палестинскому представителю в том, что многополярный мир безопаснее однополярного. Он назвал подобные суждения «крайне спорными». «Многополярный мир можно по-разному описывать, но никто до сих пор не рискнул говорить, что он более безопасный. Многополярный мир как раз более опасный. Чем больше игроков со своими интересами, тем сложнее найти хоть какой-то общий знаменатель и договориться о правилах взаимодействия. Но другой вопрос в том, что многополярный мир есть, он как данность. И дальше вопрос заключается в том, как удастся или не удастся стабилизировать его, как-то упорядочить», – подытожил Федор Лукьянов, добавив, что автор ответа на вопрос, как успокоить Ближний Восток, будет достоин Нобелевской премии.

Отметим, что само мероприятие открылось двухчасовым пленарным заседанием, на котором главной темой стали российские интересы на Ближнем Востоке и роль Москвы в борьбе с международным терроризмом. То, что эта роль огромна и ее невозможно переоценить, звучало в выступлении каждого спикера.

Президент Института востоковедения РАН Виталий Наумкин отметил, что Ближний Восток остается в центре мировой политики и главная черта этого региона, как и мировой системы в целом, – непредсказуемость. При этом желающих найти источник всех нынешних бед региона среди ораторов было хоть отбавляй.

Лукьянов считает, что Ближний Восток сочетает две противоположные тенденции. «Есть впечатление, что на Ближнем Востоке никогда ничего не меняется, но с другой – меняется так быстро, что от одной до другой конференции ландшафт трансформируется. По событиям на Ближнем Востоке можно сделать выводы о происходящем в мире в целом, размышлять о военных и дипломатических взаимодействиях в мировом масштабе», – считает Лукьянов.

На заседании прозвучало приветствие главы МИД России Сергея Лаврова, которое озвучил его заместитель Михаил Богданов. Министр констатировал, что благодаря России «удалось нанести сокрушительный удар по террористам в Сирии».

В то же время сам Богданов подчеркнул, что в стране «еще остались районы, подконтрольные террористам», но все эти территории «будут освобождены тем или иным способом». Окончательному же разгрому террористов будет способствовать прогресс политического урегулирования. Замминистра подчеркнул, что подполье «Исламского государства*» (ИГ*) перешло в контрнаступление в Ираке, а также уже переводит из Сирии своих боевиков и ресурсы в другие страны региона. В той же Ливии ИГ, пользуясь развалом страны, наращивает активность.

По словам Богданова, опасность представляет превращение ИГ в подпольную сеть по всему миру. Террористы особенно активизировались в пропагандистской сфере. «Залог успеха лежит в отказе от порочной практики использования террористов в своих геополитических целях», – подчеркнул замминистра.

В свою очередь советник сирийского президента Башара Асада Бусейна Шаабан напомнила, что в 2011 году произошло второе по значимости после Второй мировой войны событие – терроризм превратился в важнейшую угрозу мировой стабильности. А способствовали этому США, в том числе своей подрывной политикой в Сирии. «Терроризм – не стихийное бедствие, а спланированное», – заявила Шаабан.

Она уверена, что если бы соседняя Турция в свое время не способствовала террористам в Сирии, «то все могло бы развиваться иначе». Она удивлена нежеланием американцев помогать сирийской армии освободить страну от терроризма. Вместо этого военные США неоднократно обстреливали позиции сирийских военных, а Вашингтон вводит все новые и новые санкции против Дамаска. «США поддерживают терроризм в Сирии и не хотят вести диалога с сирийским правительством, но готовы принимать руководителей террористических организаций. Штаты ведут на Западе пропагандистскую войну против нашей страны», – посетовала Шаабан.

Впрочем, она выразила уверенность, что благодаря помощи России Сирия не повторит судьбу Афганистана и Ливии.

В свою очередь замминистра иностранных дел Ирана Сайед Казем Саджадпур упрекнул американскую администрацию в демонизации Тегерана. По его словам, ближневосточный регион находится в стадии трансформации и он уже не тот, что в прошлом. Он указал на множество игроков, каждый из которых преследует там теперь свои интересы. Среди них он назвал и Россию.

А глава администрации премьер-министра Ирака Абдулкарим Хашим Мостафа напомнил, что терроризм был основным предлогом для вмешательства во внутренние дела его страны мировых держав. По его словам, американцы присутствуют в Ираке и Сирии, чтобы контролировать ситуацию в «соседних странах». Мостафа заверил, что Багдад не действует против Сирии и желает Дамаску всяческих благ.

В череде выступавших только Набиль Шаат не стал рассуждать о сирийском кризисе, а сосредоточился на конфликте арабов с еврейским государством. По его словам, в этом противостоянии наступил новый этап, потому что США «теряют свою монополию в мире и на Ближнем Востоке, в частности». «Мир становится многополярным, в нем все более важную роль играют Россия, Китай и ЕС. Палестинская проблема сохраняется, потому что этот вопрос монополизировали США. Но США начинают терять эту монополию, свою власть над миром», – считает Шаат.

Примером потери Америкой своего могущества он назвал заявления президента Дональда Трампа о том, что заставит Мексику заплатить за строительство стены на границе с США, однако «теперь он фактически готов закрыть работу правительства, чтобы получить от Конгресса 5 млрд долларов, чтобы построить стену на своих условиях».

Шаат предрекает, что США продолжат создавать на Ближнем Востоке все новые и новые проблемы, а вовсе не решать их.