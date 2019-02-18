Во Владимирской области перестали лечить от рака из-за сорванных торгов по лекарствам

Во Владимирской области больные раком пациенты начали жаловаться на отказы в лечении из-за сорванных торгов по закупке необходимых медикаментов.

В облздраве говорят, что до сих пор не прошли торги практически на половину нужной суммы. Остальные контракты либо еще заключаются, либо вообще не состоялись, пишет «Зебра ТВ».

Проблему с отсутствием необходимого количества и ассортимента лекарств для онкобольных подтверждает и сообщение на официальном сайте регионального отделения «Единой России». В штаб-квартире единороссов Владимира состоялось рабочее совещание по онкологическому контролю Владимирской области с участием заместителя директора департамента здравоохранения Юлии Арсениной и главного врача Областного клинического онкологического диспансера Андрея Зирина.

«Участники совещания запланировали провести анализ сайта госзакупок по обеспечению лекарственными препаратами для онкобольных и сорванным торгам и исследование доступности и наличия обезболивающих препаратов в аптечных сетях Владимирской области», – говорится в материалах совещания.

В администрации Владимирской области ситуацию прокомментировали, сославшись на усложненные процедуры закупки.

«Вступившие в силу в 2018 году изменения в федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части определения и обоснования начальной максимальной цены контракта, значительно усложнили процедуру закупки лекарственных препаратов, что явилось причиной перебоев в лекарственном обеспечении», – говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что в 2019 году не состоялись торги на сумму 64,6 млн рублей и проводится повторная процедура закупки. Департаментом здравоохранения и Минздравом России в текущем году закуплено препаратов для онкобольных на сумму 114,73 млн рублей. На стадии заключения сейчас находятся контракты на сумму 25 млн рублей.