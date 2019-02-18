Беглов нашел замену уволенным после снегопада главам районов Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил глав трех районов города – Центрального, Красносельского и Василеостровского, сообщила пресс-служба Смольного.

«Главой администрации Центрального района назначен Максим Мейксин. Ранее он занимал должность председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, в последнее время Максим Мейксин работал советником губернатора города», – передает ТАСС сообщение пресс-службы правительства Санкт-Петербурга.

Главой Василеостровского района назначен Эдуард Ильин, ранее замглавы администрации Фрунзенского района, Красносельский район возглавил экс-первый заместитель главы Фрунзенского района Олег Фадеенко.

Прежние главы районов – Юлия Киселева (Василеостровский район), Виталий Черкашин (Красносельский) и Андрей Хлутков (Центральный) - были отправлены в отставку 15 февраля по итогам совещания по уборке снега в городе.

Также Беглов указал на необходимость пересмотра полномочий глав районов, так как сотрудники администраций «утратили обратную связь с жителями». Среди проблем он назвал излишнюю централизацию власти. В итоге Беглов объявил, что главы районов получат дополнительные полномочия в административной и финансовой сфере для больших возможностей по эффективному решению проблем на местах.