Беглов отправил в отставку глав трех районов Петербурга за плохую уборку снега

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку глав Василеостровского, Центрального и Красносельского районов в связи с претензиями по уборке снега.

Беглов отправил в отставку главу администрации Василеостровского района Юлию Киселеву, главу Красносельского района Виталия Черкашина и главу Центрального района Андрея Хлуткова, передает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Данное решение градоначальник принял по итогам рабочего совещания с руководителями 18 районов. Причиной для «обезглавливания» послужили жалобы петербуржцев на плохую уборку снега.

«Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом. Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления», – подчеркнул Александр Беглов.

Градоначальник уверен, что дополнительные административные ресурсы и финансовые вливания позволят главам районов оперативно реагировать на запросы горожан. По мнению Беглова, основная проблема местных властей заключается в том, что они утратили обратную связь с жителями.

Глава Северной столицы также лишил премий руководителей районов, председателей профильных комитетов Смольного и членов правительства. По его словам, от петербуржцев поступает слишком много жалоб на их работу.