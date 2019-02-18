Бывший вице-мэр Екатеринбурга предложил строить школы за счет покупателей новостроек

Депутат гордумы Екатеринбурга, бывший вице-мэр Михаил Матвеев, предложил включить расходы на строительство школ и детсадов в стоимость квартир в новостройках.

На совещании с застройщиками Матвеев заявил, что городу необходимо до 40 млрд рублей в год, чтобы удовлетворить весь объем нового жилья с социальной инфраструктурой, но таких средств в бюджете нет.

«Если законодательно это будет утверждено, то застройщик будет включать соцобъекты по нормативам в свои объемы строительства. По оценке экспертов, стоимость квадратного метра жилья в таком случае повысится на 5-7 тысяч рублей», – сказал Матвеев, слова которого передает Ura.ru.

Замдиректора «Уральского объединения строителей» Денис Снетков заявил, что изменения негативно отразятся на покупательском спросе. «Напомню, что в этом году стоимость жилья уже может вырасти в связи с законом о долевом строительстве. Эксперты говорят о росте 10-20%. Если мы еще повысим стоимость жилья, это может привести к сложностям в бизнесе девелоперов – люди будут предпочитать покупать жилье в старых домах», – заявил он.

Глава Aleka Group Александр Матофаев также призвал власти не решать свои задачи исключительно за счет жителей и бизнеса. По его словам, при продаже муниципальной земли под строительство городу нужно изначально закладывать деньги со сделки в социальные проекты. «Люди и так платят налоги в бюджет. Проблема глубже, и бороться с ней за счет строительных компаний и покупателей – не очень продуманное решение. Если участвовать, то всем, в том числе, городу», – сказал Матофаев.