Абэ ушел от ответа на вопрос о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию

Японский премьер Синдзо Абэ отказался отвечать прямо на вопрос о том, действительно ли он выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Нобелевский комитет уже 50 лет не раскрывает имена номинированных и имена тех, кто номинировал. Я хотел бы воздержаться от комментариев по данной теме», — отметил Абэ на заседании бюджетной комиссии нижней палаты японского парламента. Однако на прямой вопрос одного из парламентариев добавил: «Я не говорил, что это не факт», передает РИА «Новости».

Ранее японская газета «Асахи» писала о таком выдвижении якобы «за усилия в разрешении вопросов вокруг КНДР по «неформальной» просьбе Вашингтона».

На прошлой неделе сам Трамп отметил, что Абэ признавался ему в факте выдвижения на номинацию.