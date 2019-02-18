Назначены исполняющие обязанности главы Baring Vostok

Обязанности главы Baring Vostok вместо арестованного Майкла Калви приняли на себя Елена Ивашенцева и Алексей Калинин.

Ивашенцева является старшим партнером фонда, Калинин – партнером и сооснователем. Об этом фонд сообщил в распространенном в понедельник заявлении.

Полномочия арестованных Калви, партнеров Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаль, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина приостановлены.

«Обвинения, выдвинутые против наших сотрудников, не имеют под собой оснований, и мы абсолютно убеждены, что суд установит это», – цитирует при этом заявление Baring Vostok ТАСС.

Также инвестфонд отметил, что Майкл Калви не является бенефициаром КБ «Восточный» и НАО «Первое коллекторское бюро».

«Данные компании являются портфельными инвестициями фондов Бэринг Восток, и Майкл Калви никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций», – гласит заявление. Истинными же бенефициарами в портфельных организациях, согласно заявлению, фактически являются инвесторы в фонды Baring Vostok, подавляющее большинство которых – это представители ведущих международных инвесторов.

В пятницу четверо сотрудников были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. В их числе и основатель фонда Майкл Калви, председатель совета директоров банка «Восточный». Он арестован решением Басманного суда. По данным адвоката Калви, потерпевшими названы банк «Восточный экспресс» и миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов.