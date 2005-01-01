Названы российские регионы с самым низким качеством жизни

Последние позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни за прошлый год занимают Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва, возглавляют список Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Состав первой десятки регионов-лидеров остался прежним. Первые позиции, как и в прошлом году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 70 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области.

На регионы первой десятки рейтинга по качеству жизни приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал, передает РИА «Новости».

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Покинул последнюю десятку лишь Чукотский автономный округ, который сейчас занимает 70-е место.

Семь регионов улучшили свои позиции в рейтинге более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Магаданская область переместилась с 44-е на 35-е место, Амурская – с 61-го на 53-е, Оренбургская – с 41-го на 33-е, Чукотка – с 78-го на 70-е, Северная Осетия – Алания – с 72-го на 65-е, Сахалин – с 53-го на 46-е, Мурманская область – с 42-го на 36-е место. Рост позиций у четырех дальневосточных регионов может свидетельствовать о результативности федеральной программы развития Дальнего Востока. В последние годы в дальневосточных регионах развернуто активное строительство инфраструктурных и промышленных объектов.

Более чем на пять мест снизились позиции Тамбовской области (-6 мест), Алтайского края (-7 мест), Красноярского края (-7 мест), Удмуртии (-7 мест), Чувашии (-7 мест).

В следующем году, предполагают эксперты, позиции регионов в рейтинге не претерпят существенных изменений, в особенности в группах лидеров и аутсайдеров. Что касается середины списка, то здесь возможны некоторые движения мест, связанные с неравномерностью территориального развития. Более благоприятные предпосылки развития будут иметь регионы, ориентированные на экспорт сырьевых товаров, поскольку с высокой долей вероятности можно ожидать как минимум сохранения текущей конъюнктуры.

Рейтинг качества жизни населения в российских регионах построен экспертами агентства РИА «Рейтинг» на комплексном учете 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. На основе данных индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, другие открытые источники.