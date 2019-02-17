ОАЭ за день купили вооружений на 1,3 млрд долларов

Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в воскресенье, в первый день 14-й международной выставки ВиВТ IDEX 2019, заключили контрактов на закупку вооружений и военной техники на сумму около 5 млрд дирхам (1,362 млрд долларов), сообщили в организационном комитете выставки.

В оргкомитете сообщили ТАСС, что с иностранными компаниями заключены соглашения на сумму 1,053 млрд долларов, а с эмиратскими производителями – на 300,8 млн долларов.

Крупнейшим контрактом, подписанным в первый день IDEX 2019, стало соглашение на закупку у американской компании Raytheon зенитных управляемых ракет (ЗУР) для системы Patriot («Пэтриот») общей стоимостью 1,307 млрд дирхам (356,1 млн долларов).

Также заключены два контракта с Россией: на ремонт зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» сил ПВО ОАЭ и поставку запасных частей к ним общей стоимостью 45,9 млн дирхам (12,5 млн долларов), а также на поставку противотанковых управляемых ракет «Корнет-Э» стоимостью 146,9 млн дирхам (40 млн долларов) для сухопутных войск ОАЭ.

Ранее в воскресенье гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что совместный проект России и ОАЭ по созданию боевой машины пехоты временно заморожен, так как Абу-Даби захотел создать ее полностью своими силами.