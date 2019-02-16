Беглов спас женщину из здания ИТМО в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично вывел преподавателя из частично обрушившегося корпуса ИТМО.

Беглов в числе первых прибыл на место происшествия. Он вывел женщину, которая находилась на верхних этажах здания, на улицу и передал бригаде скорой помощи, передает «ФАН».

Женщина находилась в шоковом состоянии.

«Преподавательница Наталья Серебрянская находилась на последнем этаже со студентами-иностранцами. Преподавательница героически оставалась со своими студентами», – цитирует Беглова РИА «Новости».

Он сообщил, что эвакуация завершена.

«Вся необходимая техника на месте, все необходимые указания даны, чтобы до конца, до последнего кирпичика было все разобрано, мы должны убедиться, что под завалами не осталось детей», – сказал он.

По данным городского ГУ МЧС, из здания были эвакуированы 86 человек – студенты первого и второго курсов, преподаватели. Из них 26 человек вывели с пятого этажа при помощи пожарной автолестницы.

В МЧС России уточнили, что обрушившиеся перекрытия были деревянными.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 326 человек и 63 единицы техники.

Ранее в субботу обрушились перекрытия с пятого по второй этажи в ремонтируемом корпусе ИТМО. В это время там проводились занятия. На место прибыл врио губернатора Александр Беглов. Следственный комитет возбудил дело по факту обрушения.