СК возбудил дело после обрушения перекрытий в здании ИТМО в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий в ремонтируемом корпусе исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), сообщили в Следственном комитете.

Дело возбуждено по ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»), сообщили в СК.

«По предварительным данным, в пятиэтажном здании по улице Ломоносова проводились строительные работы. Сведения о пострадавших уточняются. На месте происшествия работают спасательные службы, а также следователи и криминалисты во главе с руководителем ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу», – говорится в сообщении.

В ходе расследования будут установлены причины и условия, приведшие к обрушению перекрытий. Следователи планируют изучить техническую документацию и соблюдение правил безопасности в ходе строительных работ.

Ранее в субботу в здании ИТМО обрушились перекрытия с пятого по второй этажи. Студентов эвакуируют. На место прибыл врио губернатора Александр Беглов.