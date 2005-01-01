Беглов приехал к месту обрушения в здании университета ИТМО в Петербурге

В здании Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, на место прибыл врио губернатора Александр Беглов.

«На улице Ломоносова произошло обрушение с пятого по второй этажи на площади 150 кв. метров в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО», – цитирует ТАСС представителя МЧС России.

Он уточнил, что предварительная причина обрушения – нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Обрушение произошло, когда в университете проводился факультатив.

Ректор ИТМО Владимир Васильев сообщил, что людей под завалами нет.

Он подтвердил, что в момент обрушения в здании на занятиях находились люди. Но их вывели.

В штабе на месте ЧП рассказали, что студенты оказались заблокированными в аудиториях. Для их эвакуации в том числе используются пожарные машины, их эвакуируют по лестницам из окон вуза.

Уже эвакуирован 81 человек, 60 из них – с пятого этажа.

В городском комитете здравоохранения сообщили, что к месту происшествия выехали машины скорой помощи.

На место происшествия прибыл Александр Беглов, сообщает «Рен ТВ».