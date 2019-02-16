Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности

В России началась разработка ракет наземного базирования средней дальности, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Россия начала научно-технические и опытно- конструкторские работы в этой сфере, как и США», – цитирует ТАСС выступление Рябкова на панельной сессии 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он напомнил, что в начале февраля Владимир Путин говорил о намерении России не размещать ракеты средней и меньшей дальности где бы то ни было, пока там не появятся ракеты США.

«Что делать дальше – решать США», – сказал Рябков.

Он добавил, что именно от Вашингтона зависит, будет ли безопасность Европы и самих США поставлена под угрозу, а Россия будет соблюдать односторонний мораторий.

Ранее в субботу замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявляла, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями продолжается.

Напомним, ответ Москвы на решение Вашингтона по ДРСМД будет зеркальным – Россия приостанавливает участие в договоре. Россия также ответит США на выход из Договора разработками наземного варианта ракетного комплекса «Калибр».