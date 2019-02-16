Госдеп заявил о продолжающемся диалоге с Россией по контролю над вооружениями

Диалог между Россией и США по контролю над вооружениями продолжается, вопреки заблуждению о том, что его нет, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Это заблуждение, что нет диалога между Россией и США. У нас есть диалог – на нашем уровне, министр иностранных дел России встречался с госсекретарем, наши президенты встречались, эксперты встречались, и дискуссия продолжается», – цитирует РИА «Новости» выступление Томпсон в Мюнхене.

В пятницу помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс утверждал, что Москва и Пекин якобы не заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями.

Напомним, ответ Москвы на решение Вашингтона по ДРСМД будет зеркальным – Россия приостанавливает участие в договоре. Россия также ответит США на выход из Договора разработками наземного варианта ракетного комплекса «Калибр».