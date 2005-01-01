США не увидели «энтузиазма» России в диалоге по контролю над вооружениями

Помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс утверждает, что Москва и Пекин якобы не заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями.

Робертс рассказал, что еще несколько лет назад Москва предложила сделать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности многосторонним, но со стороны Китая, Индии или Пакистана не наблюдалось «какого-либо энтузиазма», передает РИА «Новости».

По мнению Робертса администрация Дональда Трампа «заинтересована в стремлении к диалогу», чтобы «сократить число вооружений», но сейчас США ни со стороны России, ни со стороны Китая «не видят большого энтузиазма».

Замглавы аппарата департамента по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США генерал Ричард Кларк заявил, что считает ценным Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), «пока все стороны его соблюдают».