На Украине надругались над могилой солдат Великой Отечественной

Вандалы повредили мемориальный комплекс погибшим солдатам во Второй мировой войне в Запорожской области, сообщили в Национальной полиции Украины.

«Неизвестные из мемориального комплекса, где похоронены солдаты, погибшие во Второй мировой войне при освобождены города Мелитополь от немецко-фашистских захватчиков, похитили металлическую секцию ограждения и повредили металлическую звезду «Вечного огня», – цитирует РИА «Новости» сообщение полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.

В декабре во Львове демонтировали тридцатиметровую конструкцию гранитного пилона Монумента Славы, установленного в честь погибших в годы ВОВ советских воинов.

В мае 2018 года неизвестные повредили монумент советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города Днепр.