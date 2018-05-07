В украинском Днепре осквернен мемориал советским воинам

Неизвестные разрисовали краской и повредили монумент советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города Днепр (бывший Днепропетровск) в августе 1941 года, сообщили в областном управлении полиции.

«6 мая около 11.00 сотрудники Новокодацького отделения полиции города Днепр обнаружили на памятнике надпись краской и повреждение пластикового макета ордена Отечественной войны», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

На фото, опубликованных полицейскими, видно, что неизвестные красной краской написали на монументе «коммунизм».



По данному факту заведено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, в августе 2017 года неизвестные похитили металлические буквы и цифры с надгробной плиты на могиле Героя Советского Союза, легендарного советского разведчика Николая Кузнецова во Львове.

В Полтаве памятник генералу Николаю Ватутину неизвестные облили красной краской.

В конце мая 2017 года вандалы облили красной краской памятник «Менора» в Бабьем Яру, который был установлен в 50-ю годовщину первого массового расстрела евреев. До этого сообщалось, что мемориал жертвам холокоста в Черновцах изрисовали свастикой.