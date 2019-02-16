Беглов встретился с ветеранами-афганцами в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил госпиталь для ветеранов войн, где открылось новое отделение компьютерной томографии, оснащенное самым современным оборудованием.

Новое отделение существенно повысить качество и скорость оказания медицинской помощи в рамках ОМС, говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга. Уточняется, что ежегодно в госпитале ее получают порядка 38 тыс. человек, из них более 1 тыс. человек – категории воинов-интернационалистов.

Открытие нового отделения приурочено к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В память о воинах-интернационалистах Александр Беглов возложил цветы у стелы «Воинам-победителям на все времена», которая расположена на территории госпиталя.

Глава города встретился с активом общественных организаций ветеранов боевых действий в Республике Афганистан. «Тот подвиг, который совершили афганцы и другие воины-интернационалисты, – это достойное продолжение дела наших предков. Вы с честью защищали интересы страны. У города были и потери. 134 ленинградца погибли в Афгане. Многие были ранены. Но за годы афганское братство не растерялось», – сказал Беглов.

В Петербурге сейчас живут 2,9 тыс. ветеранов Афганистана, в том числе 300 инвалидов боевых действий, 60 родственников – родители, вдовы погибших участников боевых действий в республике. Для них действует меры социальной поддержки, которые установлены федеральным и городским законодательством.

«Буквально на днях в Смольном мы вручили ветеранам-афганцам первые 30 ордеров на квартиры. Такое решение принято – чтобы все ветераны боевых действий, вставшие на жилищный учет до 1 января 2019 года, получили квартиры в этом году. Всего это 84 семьи. Город свое обещание выполнит», – заверил Александр Беглов.

Ветераны-афганцы выразили благодарность главе города за решение отменить инвестиционный проект, связанный со строительством океанариума в парке Интернационалистов и вызывавший протесты у петербуржцев. Беглов обсудил с ветеранским активом дальнейшее благоустройство парка.