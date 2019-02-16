Решение Трампа о введении чрезвычайного положения в США оспорили в суде

В федеральный окружной суд Вашингтона подан иск с целью оспорить решение главы Белого дома Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения на южной границе Соединенных Штатов, сообщил портал BuzzFeed.

По данным портала, в суд обратилась американская группа по защите прав потребителей Public Citizen, представляющая интересы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях, передает ТАСС.

В иске утверждается, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и что его решение противоречит принципу разделения властей.

«В соответствии с нашей конституцией, построенной на принципе разделения властей, разногласие между президентом [США] и Конгрессом по поводу того, как потратить средства, не представляет собой чрезвычайную ситуацию, санкционирующую односторонний акт исполнительной власти», – указывается в иске.

Напомним, Трамп подписал декларацию о введении чрезвычайного положения в США в связи с ситуацией на границе с Мексикой.