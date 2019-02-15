Пассажиры автобуса в Казани отказались помогать сломавшей руку школьнице

В Казани школьница сломала руку во время поездки на автобусе; по словам матери девочки, инцидент произошел по вине пожилой женщины, которая «отшвырнула» ребенка на открывающуюся дверь.

Женщина написала в своем Facebook, что инцидент произошел в 89-м автобусе. Девочка села в него, чтобы добраться от школы до своей бабушки.

Школьница держалась у дверей за поручень, на одной из остановок пожилой женщине нужно было выходить. Она на татарском сказала об этом ребенку – девочка посторонилась, но, по мнению пенсионерки, недостаточно.

«Она (пенсионерка) громко выругалась (дальше ее татарского дочка не поняла – таких слов они в школе не проходили, сказала она) и отшвырнула ребенка прямо на открывающуюся дверь. Между дверью и поручнем рука дочки от этого и угодила, там медленно и очень сильно и была передавлена, под дикие крики», – описала этот момент мать травмированной школьницы.

«Всем в переполненном автобусе было пофиг, хоть ребенок и громко сообщал о сломанной руке – злобная бабка спокойно вышла, а кондуктор-мужчина еще и наорал на дочку за то, что стояла не там где надо! А больше-то и негде было стоять в полном автобусе», – продолжила рассказ женщина.

Девочка вышла на остановке и отправилась в ближайшую аптеку, где ей вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом лучевой кости со смещением в зоне роста.

«И теперь у нас впереди полтора месяца в гипсе, реабилитация, психологическая травма из-за всего произошедшего. Но мы все это переживем и справимся», – написала мать девочки.

«Я одного не понимаю, как все те, кто смотрел в полном автобусе на кричащего ребенка (и ни одна сволочь не помогла), могут считать себя людьми? Злая бабка, отшвырнувшая помешавшего ей ребенка! Я понимаю, маленькая пенсия, тяжелая жизнь... Но вымещать это на детях?» – закончила свой пост риторическим вопросом мать пострадавшей.