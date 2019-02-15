Таможенники предложили расширить список запрещенного к ввозу продовольствия

Федеральная таможенная служба предложила расширить список санкционных продовольственных продуктов.

В число товаров, попадающих под эмбарго, могут включить рыбные и мясные консервы, яйца, консервированные овощи и оливки, фруктовые соки и джемы, передает The Insider.

Сообщается, что письмо с предложением, подписанное и.о. руководителя ФТС Русланом Давыдовым, направлено в Министерство сельского хозяйства.

В январе Россия ввела ограничения на поставки в страну живой птицы и яиц из Калифорнии из-за ухудшения эпизоотической обстановки по болезни Ньюкасла в США.

В конце прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на ввоз на российскую территорию ряда продуктовых товаров с Украины.