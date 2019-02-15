Один из корпусов ВШЭ в Москве закрыли из-за кори

Один из корпусов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве закрыт на карантин до 26 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

«В связи с подтвержденным случаем заболевания корью у студента третьего курса факультета коммуникаций, медиа и дизайна в здании НИУ ВШЭ в Хитровском переулке 2/8, корп. 5 введен карантин. Соответствующее предписание выдано Роспотребнадзором. Карантин продлится до 26 февраля», – пояснили в ВШЭ, передает «Интерфакс».

Там уточнили, что всем желающим сотрудникам и студентам вуза предложено сделать бесплатные прививки от кори.

В Грузии и на Украине свирепствует эпидемия кори. А в конце лета прошлого года ВОЗ заявила о десятикратном росте заболеваемости в Европе. За полгода заразное и опасное заболевание диагностировали у 41 тыс. человек.