Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.7 комментариев
Песков опроверг существование планов ограничить работу Telegram в России
Песков заявил об отсутствии планов блокировки или замедления Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что о намерениях ограничить работу Telegram ему ничего не известно, подтвердив отсутствие таких решений со стороны властей.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».
Представитель Кремля ответил на вопрос журналиста Life Александра Юнашева, заявив: «Нет, мне не известно о наличии таких планов вообще ничего».
Эта реплика прозвучала в контексте обсуждения возможных ограничений или замедления работы Telegram на территории России.