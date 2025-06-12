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    Как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области
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    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Разбившийся в Индии самолет упал на здание общежития для врачей
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    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.

    7 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    4 комментария
    12 июня 2025, 16:35 • Новости дня

    Работу приложения и сайта РЖД восстановили после DDoS-атаки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доступ к сайту и мобильному приложению РЖД восстановлен после перебоев, связанных с DDoS-атакой, сообщили в холдинге.

    В сообщении в Telegram-канале РЖД уточняется, что из-за продолжающихся атак и высокой нагрузки на ресурсы компании могут возникать отдельные трудности с доступом.

    «Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам», – говорится в публикации.

    Напомним, в четверг онлайн-сервисы РЖД вновь столкнулись с DDoS-атакой.

    На прошлой неделе сетевые ресурсы Российских железных дорог подверглись масштабной DDoS-атаке, организованной с серверов, расположенных в ряде зарубежных государств.

    11 июня 2025, 21:15 • Новости дня
    Посол России в Турции объявил об уходе с должности

    Ерхов завершил работу послом России в Турции

    Посол России в Турции объявил об уходе с должности
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы на посту главы диппредставительства.

    На приеме в честь Дня России в Анкаре Ерхов сообщил, что его пребывание в Турции длилось в общей сложности 14 лет: шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре, передает ТАСС.

    В своем заявлении Ерхов отметил: «Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. Шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре. И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии».

    Ерхов также выразил благодарность коллегам из других государств, с которыми поддерживал деловые и личные контакты, а также российским соотечественникам, проживающим в Турции, за поддержку и сотрудничество.

    Прежний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России. Спустя полгода после гибели Карлова послом стал Андрей Ерхов.

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    11 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Пушилин заявил о выполнении задач 114-й бригадой в Днепропетровской области

    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В День России военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых боевых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут наступательные действия в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, бойцы бригады встречают День России на новых боевых рубежах. Он подчеркнул, что подразделения продолжают выполнение поставленных задач в интересах национальной безопасности и укрепления государственного суверенитета России.

    Пушилин поздравил военнослужащих с продвижением и пожелал им дальнейших успехов, отметив значимость происходящего для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление в Днепропетровской области.

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, а западная пресса назвала это событие тяжелым ударом для киевского режима. Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    11 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заранее рассчитать требования и начать подготовку инфраструктуры для развертывания новых систем вооружений.

    Он подчеркнул, что речь идет о создании и модернизации баз, арсеналов и аэродромов, чтобы новые вооружения не размещались «в чистом поле», передает РИА «Новости».

    «Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся», – отметил глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений и сообщил о рекордной доле современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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    12 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Глава Роскосмоса: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

    Глава Роскосмоса Баканов: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

    Глава Роскосмоса: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие годы Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне, которая станет основой для будущих лунных баз.

    О планах по созданию первой российской ядерной электростанции на Луне и продолжении изучения Венеры рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в поздравлении с Днем России, его слова приводит Telegram-канал госкорпорации. В числе приоритетных задач также названо создание новой орбитальной станции, которая должна заменить действующую МКС.

    Баканов подчеркнул, что Россия остается единственной страной, которая смогла посадить аппарат на поверхности Венеры. Он отметил, что в числе ближайших задач – масштабирование орбитальной группировки для увеличения скорости интернета по всей стране, повышение точности системы ГЛОНАСС, а также модернизация отечественных ракет и космических кораблей.

    Глава Роскосмоса заявил: «Впереди – грандиозные цели. Нам предстоит реализовать такие проекты, которые требуют смелости, масштаба мысли и инженерного гения».

    По словам Баканова, День России напоминает о единстве и огромном потенциале страны, а космические достижения становятся воплощением национального характера и основой для будущего роста экономики и повышения качества жизни.

    Ранее Роскосмос сообщил, что к инициативе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 государств, включая страны БРИКС, такие как Египет, Эфиопия и ЮАР.

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    12 июня 2025, 12:00 • Новости дня
    Дроноводы доставили флаг России в Херсон

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День России беспилотник ВС РФ перенес государственный флаг через водную преграду и водрузил его на здание в Херсоне, временно оккупированном украинскими военными.

    Операцию осуществил расчет FPV-дронов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», передает ТАСС. Дрон с государственным флагом России был установлен на крыше многоэтажного дома.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

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    11 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений.

    Глава государства напомнил, что подобный уровень оснащенности считается рекордным среди всех стран, обладающих ядерным арсеналом, передает РИА «Новости».

    «Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира», – сказал президент.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений.

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    12 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы продвинулись к стратегически важному логистическому центру украинских войск после взятия населенного пункта Петровского в Донецкой народной республике, рассказали в силовых структурах.

    Речь идет о селе Новопавловка, находящемся на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР.

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    11 июня 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений

    Путин поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений

    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал серию специальных рабочих совещаний, посвященных рассмотрению параметров государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, сообщил Кремль.

    «Сегодня наша задача – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и прежде всего перспективных», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин отметил необходимость максимально использовать опыт специальной военной операции и других региональных конфликтов, а также учитывать современные мировые тенденции военных технологий. Он подчеркнул, что рост числа стран, инвестирующих в развитие вооружений, свидетельствует о формировании новых центров научного и индустриального развития в условиях многополярного мира.

    Ранее Путин заявил о необходимости опережать мировые армии.

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    11 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в Кремле.

    В ходе беседы главы государств положительно оценили успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, отметив активное участие российской делегации, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы также обсуждались практические вопросы реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов. Мирзиеев отдельно поздравил Путина и россиян с приближающимся Днем России, подчеркнув важность развития дружественных отношений между странами.

    На прошлой неделе Путин и Мирзиеев по телефону подчеркнули успешные итоги выставки «Иннопром» в Ташкенте. В декабре лидеры обсудили Сирию и Украину.

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    12 июня 2025, 10:06 • Новости дня
    Shaman выпустил новую песню ко Дню России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист Ярослав Дронов (Shaman) представил новую композицию, посвященную России, которая впервые была исполнена на праздничном концерте в Москве.

    О выходе новой песни артиста сообщил пресс-центр исполнителя, передает ТАСС. Композиция «Гуляй, Россия!» приурочена ко Дню России и стала доступна слушателям на цифровых музыкальных сервисах. В песне сочетаются электронный бит и акустическая гитара, а в финале звучат элементы народных распевов.

    Премьера произведения состоялась 11 июня на концерте на Красной площади. По словам исполнителя, такие песни помогают выразить любовь к Родине: «Песня – это самый простой способ показать любовь к родной стране, поэтому нам нужно много самых разных песен о России», – отметил Shaman в беседе с агентством. В тексте композиции отражены узнаваемые образы России, такие как «белые березы, широкие поля», а также звучит признание в любви к стране.

    Ранее на церемонии премии «Муз-ТВ» Shaman впервые публично исполнил песню, с которой выступит на международном конкурсе «Интервидение» в Москве.

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    12 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    Синоптик предупредил о резком ухудшении погоды в Центральной России

    Вильфанд предупредил о резком ухудшении погоды в Центральной России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей центральных регионов России ожидает значительное понижение температуры и сильные дожди, особенно в ночь на субботу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Вильфанд рассказал, что уже с пятницы в регионе начнется заметное ухудшение погодных условий из-за прихода циклона с запада на восток, передает РИА «Новости».

    По словам синоптика, «порадовать прогнозом я не смогу, не совсем радостная будет информация. Воздушные массы в Центральную Россию сейчас перемещаются с северо-запада, и они будут приобретать все более северную составляющую».

    Метеоролог уточнил, что наиболее сильные ливни ожидаются в ночь на субботу в Москве и соседних областях. В пятницу дневная температура составит 16-21 градус, возможны грозы и порывы ветра до 15 м/с. В ночь на субботу температура снизится до 11-13 градусов, днем – до 15-17 градусов. Температура будет на 1-1,5 градуса ниже климатической нормы.

    Вильфанд добавил, что с воскресенья начнется постепенное улучшение погодных условий.

    Ранее Вильфанд сообщил о рекордно теплом начале 2025 года в России.

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    11 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин призвал разработать планы по диверсификации оборонной промышленности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил значительный рост выпуска на оборонных предприятиях и подчеркнул важность перехода к выпуску гражданской продукции при необходимости.

    Путин на совещании по вопросам реализации государственной программы вооружений заявил, что государство поддержало кратный рост объемов производства на оборонных предприятиях. Он подчеркнул, что достигнутый промышленный потенциал необходимо использовать рационально и выстраивать грамотную кадровую политику.

    «За последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства. И нужно рачительно использовать этот потенциал, выстраивать продуманную кадровую политику, а Минпромторгу и Минобороны – видеть перспективу и думать, как при необходимости обеспечить загрузку предприятий производством гражданской продукции», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    По его словам, уже существуют конкретные планы по диверсификации производств, а опыт в этой сфере наработан.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений и сообщил о рекордной доле современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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    12 июня 2025, 00:20 • Новости дня
    Космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Российские космонавты Сергей Рыжиков, Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем России, сообщили в Роскосмосе.

    «Дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, поздравляем вас с Днем России – праздником, который объединяет весь наш многонациональный народ», – приводит ТАСС текст поздравления.

    В видеообращении Рыжиков отметил, что «все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране, гордость за нее, ее историю и великие свершения».

    Зубрицкий назвал Россию уникальным государством, связав понятие Родины с духовной силой и историей. Он подчеркнул, что россияне вместе развивают страну, опираясь на духовные ценности и нравственные устои, а сила России в ее культурном многообразии.

    Песков отметил, что любовь к России проявляется в действиях, напомнив о героизме предков и современной защите страны. Он выразил уверенность, что сплоченность и преданность Отчизне помогают российскому народу преодолевать любые испытания вместе. «В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды сражались за Родину, и сегодня российские воины вновь защищают Россию и ее интересы», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День России состоится церемония награждения лауреатов государственных премий за 2024 год и обладателей золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». Награды вручит президент России Владимир Путин.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в День России Путин проведет встречу с участниками программы «Время героев».

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    12 июня 2025, 10:26 • Новости дня
    Во Вьетнаме открылся первый корнер российских товаров в супермаркете

    «Магнит» открыл первый корнер российских товаров в супермаркете во Вьетнаме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый специализированный корнер с российскими товарами Soul of Russia открылся в супермаркете WinMart в Ханое благодаря совместным усилиям ретейлера «Магнит» и ведущей продовольственной корпорации Вьетнама Masan Group.

    Проект реализован под брендом Российского экспортного центра «Сделано в России». Торжественное открытие прошло 12 июня и было приурочено ко Дню России, передает ТАСС.

    В пресс-службе ретейлера заявили: «Успешный запуск пилотного проекта Soul of Russia в WinMart откроет двери для масштабного расширения: формат планируется внедрить в 2 тысячах магазинов в Ханое, что значительно укрепит позиции российских товаров на вьетнамском рынке».

    В корнере представлены молочные продукты, масла, колбасы, шоколад, кондитерские изделия, соусы, квас, мороженое, бакалея и сувениры народных промыслов от 30 российских производителей. Всего ассортимент включает 170 позиций.

    В ответ на инициативу, 27 июня в Москве «Магнит» планирует открыть «Вьетнамский корнер» с продукцией ведущих брендов Вьетнама, чтобы содействовать культурному и торговому обмену между странами.

    В мае в Кремле состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, по итогам которых подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве.

    Ранее Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России.

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    12 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Захарова: Данные о россиянах на борту разбившегося в Индии самолета уточняются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские дипломаты уточняют, находились ли граждане России среди пассажиров самолета Air India, потерпевшего крушение на территории Индии.

    Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Российские дипломаты выясняют», – сказал она в ответ на соответствующий вопрос.

    Напомним, в четверг в индийском жилом районе у аэропорта Ахмедабад на западе страны потерпел крушение пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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