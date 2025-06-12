Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.7 комментариев
Работу приложения и сайта РЖД восстановили после DDoS-атаки
Доступ к сайту и мобильному приложению РЖД восстановлен после перебоев, связанных с DDoS-атакой, сообщили в холдинге.
В сообщении в Telegram-канале РЖД уточняется, что из-за продолжающихся атак и высокой нагрузки на ресурсы компании могут возникать отдельные трудности с доступом.
«Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам», – говорится в публикации.
Напомним, в четверг онлайн-сервисы РЖД вновь столкнулись с DDoS-атакой.
На прошлой неделе сетевые ресурсы Российских железных дорог подверглись масштабной DDoS-атаке, организованной с серверов, расположенных в ряде зарубежных государств.