СМИ: В Сургуте задержали группу смертников

В городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие, сообщают СМИ.

«По предварительным данным, они якобы намеревались устроить теракт на проспекте Ленина. Экспертизы еще не было, но похоже, что пояса со взрывчаткой. У них также при себе было оружие», – сообщил собеседник Ura.ru.

По этим данным, точное число задержанных неизвестно. В соцсетях уже распространили видеозапись с кадрами задержания одного из подозреваемых.

Происшествие случилось около 15.00 по местному времени, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на очевидцев.

Они сообщили, что в городе было перекрыто движение от автовокзала до офиса компании «Сургутнефтегаз», при этом правоохранители не пропускали по дороге даже пешеходов.

Отмечается, что на месте были замечены автомашины СОБР и несколько других микроавтобусов спецслужб.