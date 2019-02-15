В Кремле отреагировали на идею пересмотра оценок ввода войск в Афганистан

Идея Госдумы о пересмотре оценки ввода советских войск в Афганистан не находится на повестке дня, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я оставлю это без комментариев. Это не вопрос нашей повестки дня», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что главное – помнить всех героев, которые выполняли свой интернациональный долг.

«Главное – не забывать этих героев, и этих героев собственно никто не забывает», – сказал он.

Советский Союз 15 февраля 1989 года завершил вывод своего военного контингента из Афганистана. Как рассказал бывший советский лидер Михаил Горбачев, провести вывод войск из Афганистана организованно и с минимальными потерями удалось благодаря переговорам с США, Ираном и Пакистаном.

Напомним, думский комитет по обороне 22 января поддержал проект заявления Госдумы о политической оценке участия ограниченного контингента советских войск в урегулировании конфликта на территории Афганистана. Проект предлагает «признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам.