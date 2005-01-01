Сотрудников «Русского радио» и телеканала «Звезда» эвакуировали из-за угрозы взрыва

Эвакуация сотрудников «Русского радио» началась после сообщения неизвестных о минировании здания редакции в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Полицейские и кинологи прибыли для проверки здания на 3-й Хорошевской улице в Москве, где расположена редакция «Русского радио». Неизвестный сообщил об угрозе взрыва. В настоящее время идет эвакуация из здания», – сообщил источник ТАСС.

Также эвакуируют сотрудников телеканала «Звезда» после поступления сообщения об угрозе взрыва.

Кроме того, поступило сообщение о минировании бизнес-центра «Фабрика Станиславского», который находится на улице Станиславского. Уведомление пришло на электронную почту центра.

«Из помещений центра эвакуированы порядка 100 человек. На место прибыли специалисты МЧС и МВД, территория учреждения была обследована кинологами. Взрывное устройство обнаружено не было», – сообщил источник.

Также после сообщений о «минировании» силовики проводят проверку ТЦ «Гамма» в Гамсоновском переулке, бизнес-центра «Интерьер» на севере, а также офисного здания на проспекте Мира.



Источник сообщил, что из ТЦ «Гамма» выведены 900 человек, из центра «Интерьер» – 1,5 тыс. человек.

По данным источника, в целом анонимные письма по электронной почте с угрозами взрывов поступили на адреса 10 различных объектов в Москве. Эвакуировано около 5 тыс. человек. Некоторые объекты уже проверены полицией, взрывных устройств не обнаружено.

Напомним, на прошлой неделе в Москве и регионах Центральной России из-за угрозы минирования проверяли 220 объектов. В общей сложности из-за ложных сообщений о «минировании» были эвакуированы более 190 тыс. человек, в том числе в Москве свыше 47 тыс. человек.



В Кремле прокатившуюся по России новую волну «минирований» называли провокацией.