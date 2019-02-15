Болтон пригрозил «последствиями» сторонникам Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил тем, кто не признает самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо.

«Те, кто строит заговоры с (действующим президентом Венесуэлы Николасом) Мадуро, чтобы разрушить демократические институты Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями», – написал Болтон в Twitter.

Под «последствиями» США обычно понимают санкции. Вашингтон уже задействовал многочисленные санкции против руководства Венесуэлы и грозил санкциями другим странам, если они будут поддерживать Мадуро.

Тем временем некоторые страны ООН, в том числе Россия, создали группу, которая должна противодействовать вмешательству во внутренние дела Венесуэлы и других стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предостерег США от любого силового вмешательства в Венесуэле.