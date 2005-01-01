Россия создала в ООН группу против вмешательства в дела суверенных государств

Некоторые страны ООН, в том числе Россия, создали группу, которая должна противодействовать вмешательству во внутренние дела Венесуэлы и других стран.

«Мы решили объединиться, чтобы скоординировать наши действия по защите Устава ООН и прав всех стран-членов», – сообщил журналистам министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

По его словам, 16 стран собираются совместно защищать в ООН международные права в Венесуэле. В их число вошли Венесуэла, Россия, Китай, Иран, Сирия и другие страны.

Также Арреаса рассказал, что в ближайшее время будут приняты действия для информирования об угрозах, с которыми сталкиваются народы разных стран, включая Боливарианскую Республику, передает ТАСС.

Согласно информации источников, представители 16 стран провели встречу в Нью-Йорке.

«Мы начинаем коллективную работу с этой группой стран, чтобы защитить принципы международного права. Во всех инстанциях: в Генеральной Ассамблее ООН и Совете Безопасности мы будем действовать скоординированно».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предостерег США от любого силового вмешательства в Венесуэле.