Захарова назвала цирком реакцию Би-би-си на признание редактора по «химатаке»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщение Би-би-си о том, что слова редактора корпорации про инсценировку в сирийском городе Дума являются инсценировкой.

Захарова уточнила в Facebook, что редактор Би-би-си Риам Далати после сообщений об инсценировке сделал свои аккаунты в соцсетях закрытыми.

«Показательная история. Как там наши западные борцы за права и свободы? Еще не заподозрили ВВС в цензуре, не выявили факт давления на журналиста? Цирк, конечно», – написала представитель дипведомства.

Напомним, работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

В Би-би-си по этому поводу сообщили, что заявление Далати является его «личным мнением».