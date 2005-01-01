Сеть ресторанов «Тануки» поиздевалась в рекламе над больной девушкой

Ресторан японской кухни «Тануки» в преддверии 14 февраля выложил в соцсетях рекламный пост «Твоя девушка сегодня вечером», где изображена болеющая поликистозом яичников девушка Уитни Тор, после чего пользователи обрушились с критикой на заведение.

Рекламный пост поясняет, что после похода в «Тануки» женщина останется стройной, а после посещения «Го-го пиццы» наберет лишний вес.

На одной части изображения помещена фотография стройной модели, на другой – фото танцовщицы Уитни Тор, болеющей поликистозом яичников, передает «Москва 24».

Пользователи раскритиковали компанию, которая, по их мнению, выбрала плохой способ продвижения услуг. Некоторые назвали эту рекламу отвратительной и потребовали «уволить сммщика» за такие посты.

На данный момент скандальная публикация удалена со страницы «Тануки» в Facebook.

Компания принесла свои извинения за этот пост в том же профиле.

«Дорогие наши пользователи, подписчики и гости, мы приносим извинения за неуместный креатив. Признаем, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас. Особенно хотим подчеркнуть, что мы не знали о болезни Уитни Тор и ни в коем случае не хотели задеть людей с проблемами со здоровьем. Простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем», – говорится в сообщении.

Напомним, недавно пользователей соцсетей разозлила рекламная компания бренда Reebok, где провокационными лозунгами развеивались мифы о «неженских» занятиях. Реклама вызвала широкий общественный резонанс. При этом головной офис Reebok открестился от скандальной рекламы.