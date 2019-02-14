Додон отказался отзывать посла Молдавии в России

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал письмо МИД страны, в котором внешнеполитическое ведомство просит отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России.

Додон отметил, что «отзыв послов – это исключительное право президента». Это право «не обойти», заявил он, подчеркнув, что не подпишет указ об отзыве посла, передает РИА «Новости».

Президент выразил надежду, что кабмин не сможет принять решение об отзыве. В частности, он надеется, что этому помешает глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая входит в состав правительства.