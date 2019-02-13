В МИД Молдавии вызвали посла России

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии, ему вручили ноту протеста о задержке доступа к молдавским летчикам, которые были освобождены из плена в Афганистане.

«МИДЕИ выражает сожаление по поводу того, что, несмотря на положения и нормы международного права … власти Российской Федерации продолжают задерживать доступ молдавской делегации к гражданам Молдавии и отказываются сообщать информацию об их месте нахождения, состоянии здоровья», – сообщается на сайте МИД Молдавии.

Ведомство заявило, что это «преднамеренная провокация», которая «наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям».

Российский дипломат в ответ указал, что освобожденные из плена в Афганистане граждане Молдовы находятся под опекой неправительственной организации, правительство России не вовлечено в этот процесс.

Речь идет об освобождении летчиков Иона Буруянэ и Михаила Крихана из плена в Афганистане. Там они удерживались три с половиной года. Их доставили в Москву. По данным президента Молдавии Игоря Додона, помощь в спасении летчиков оказало руководство России и сопредседатель организации «Деловая Россия» Игорь Чайка.