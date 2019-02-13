В Екатеринбурге решили восстановить монумент с изображением ордена Ленина

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что вернет в город краснознаменную группу, демонтированную в 2013 году.

Глава Екатеринбурга Высокинский заявил о возвращении городу исторического памятника – краснознаменной группы с орденом Ленина, передает агентство URA.RU. Мэр сообщил, что конструкция будет установлена в полном объеме на прежнем месте до конца года.

«Краснознаменная группа – символ трудовых подвигов горожан. Это наши родители и деды, которые восстанавливали город после войны и поднимали промышленность…Группа варварски была срезана, но мы обязательно ее восстановим в прежнем виде», – сказал Высокинский.

Краснознаменная группа с орденом Ленина была установлена в центре Свердловска в 1974 году за трудовой и боевой вклад жителей в победу над фашистскими захватчиками. В 2009 году был демонтирован орден Ленина, в январе 2013 года городские власти убрали и краснознаменную группу.