Инвалиды вышли чистить снег вместо коммунальщиков в Челябинске

В Челябинске сообщество инвалидов отправилось чистить тротуары у дома колясочника, который не смог выбраться из подъезда из-за снега.

Руководитель общества инвалидов Металлургического района города Владимир Корнев пояснил Ura.ru, что на акцию отправились порядка десяти человек.

«К нам обратился инвалид-колясочник. Он не мог выехать из подъезда. Поэтому мы бросили клич, собрали добровольцев и почистили тротуар от снега», – пояснил он.

Сам инвалид пояснил, что вызвал такси к дому, но автомобиль не смог подобраться к подъезду из-за снега.

«А я не смог добраться до нее (машины) из-за снега. Позвонил друзьям, они приехали и помогли мне», – рассказал мужчина

Он сообщил, что обслуживанием территории занимается ООО «Ремжилзаказчик Металлургического района». На звонок о просьбе убрать дворы от снега там ответили, что все дворы уже очищены.

Одна из участниц акции пришла на мероприятие в гипсе. «Несколько дней назад я сама поскользнулась и сломала ногу на улице 50 лет ВЛКСМ, у магазина «Новый век». Поэтому в гипсе. Я тоже инвалид, ходить по неубранному снегу очень тяжело», – пояснила женщина.

Напомним, в Саратове учителей заставили убирать снег, несмотря на прямой запрет руководителя города.