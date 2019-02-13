Олимпийский чемпион Шипулин поддержал турнир бывшей чиновницы Глацких

В открытии турнира по художественной гимнастике, который проводит свердловский экс-министр Ольга Глацких, примет участие экс-биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Бывший директор свердловского департамента молодежной политики, олимпийская чемпионка Ольга Глацких, печально прославившаяся фразой «вас никто не просил рожать», организует всероссийский турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам». На открытие приглашены олимпийские чемпионы в разных видах спорта, сообщает Ura.Ru.

В качестве почетных гостей приглашены победитель Олимпиады 2014 года в эстафетной гонке по биатлону Антон Шипулин, двукратный олимпийский чемпион по гандболу Александр Тучкин, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Мурзина, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков. «В соревнованиях будут принимать участие более 450 гимнасток», – пишет Глацких на странице в Instagram.

На встрече с детьми и подростками в Кировграде 24 октября Глацких заявила гостям буквально следующее: «Государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности». Высказывание вызвало возмущение в обществе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о ликвидации департамента молодежной политики региона, директором которого была Ольга Глацких, а сама она подала в отставку.