Глава «Мосфильма» заявил о необходимости создания института редакторов кино

Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров предложил создать институт редакторов отечественных фильмов.

Руководитель «Мосфильма» Шахназаров считает необходимым возродить институт редакторов, передает ТАСС. По мнению режиссера, это повысит качество отечественного кино. Со своим предложением он выступил на заседании комитета Госдумы по культуре, посвященном развитию кинематографа.

«Надо всерьез возвращать институт редакторов, надо работать со сценарием. Ко мне часто обращаются и приносят сценарий – и идея неплохая, но надо доработать…В тех компаниях, с которыми всерьез работают, где есть серьезная редактура, оттуда, как правило, выходят более качественные картины», – сказал Шахназаров.

Также глава киностудии предложил снизить цены на отечественное кино, что, по его мнению, может повысить интерес к российским картинам со стороны населения.

Ранее во вторник стало известно, что Министерство культуры России отказалось от законопроекта по сокращению сеансов зарубежного кино. Документом предполагалось снизить долю сеансов каждой иностранной картины до 35% от общего числа сеансов всех фильмов, демонстрируемых в течение дня в кинотеатрах, имеющих более одного кинозала.