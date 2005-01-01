Легендарный воин-«афганец» Керимбаев так и не получил звание героя Казахстана

«Бориса Тукеновича Керимбаева мы называли «наш Батя». Он действительно легенда!» – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы казахстанского Союза ветеранов Афганистана Серик Осанов. Участник афганской войны по прозвищу Кара-Майор («черный» или «грозный майор») Борис Керимбаев умер во вторник, не дождавшись получения высшей награды своей родины.

«Сегодня в восемь часов пятьдесят минут его сердце перестало биться. Про Бориса Тукеновича все знают. Даже когда он ездил в Москву, в Кремлевском зале офицеры и генералы стояли по стойке «смирно» в присутствии нашего легендарного Бати», – рассказывает полковник запаса Серик Осанов, зампредседателя Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Казахстана.

Глава казахстанского Союза «афганцев» Шарипбай Утегенов вылетел в Москву по приглашению Героя Советского Союза Бориса Громова – грядет 30-летие вывода ограниченного контингента, о котором будут вспоминать 15 февраля. Легендарный командир «мусульманского» батальона Борис Керимбаев по прозвищу Кара-Майор не дожил всего три дня...

Свое прозвище Кара-Майор командир 177-го отдельного отряда спецназа ГРУ Керимбаев получил то ли за смуглый цвет лица («черный»), то ли за грозный нрав. Известно, что бойцы-спецназовцы, призванные из Казахстана и Средней Азии, так прозвали своего Батю еще в 1981 году, после разгрома моджахедов полевого командира Мовлади-Кара в провинции Фарьяб.

На 1982 год пришлось самое сложное испытание бойцов Кара-Майора. В мае этого года 177-й отряд занял Панджшерское ущелье, перекрыв почти на год всяческое движение душманов Ахмада Шаха Масуда, которого недаром звали «львом Панджшера». Кара-Майор стал первым среди командиров, чьи боевые потери оказались наименьшими – и это несмотря на численный перевес войск противника. Как отмечают историки афганской войны, то что Масуд пошел на перемирие – во многом заслуга успешных операций спецназовцев Керимбаева.

Легендарный командир-«афганец» удостоился множества наград – советских, Демократической Республики Афганистан и современного Казахстана. В минувшую пятницу, в преддверии 30-й годовщины вывода советских войск из Афгана, министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев навестил полковника Керимбаева в военно-клиническом госпитале, вручил ему нагрудный знак за заслуги перед военной разведкой «Алтын уки» («Золотая сова»), благодарственное письмо, подарок и пожелал скорейшего выздоровления.

«Мы же в свою очередь хотели, чтобы ему дали звание «Народный герой» (казахстанский аналог звания Герой России – прим. ВЗГЛЯД)», – отмечает Серик Осанов.

«Но, увы, нас не слышат, воинов-афганцев. У него был невероятный патриотический дух, достойный того, чтобы получить награду при жизни, но, увы, он не дожил до этого», – сетует замглавы Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Казахстана

«Я сам и от лица нашего Союза приношу соболезнования родным, близким и нашим боевым друзьям. Это действительно был человек-легенда, который никогда не «продвигал» и не решал какие-то меркантильные вопросы, ни афганским движением, ни своим именем. Мы хотим сказать: «Прости нас, Батя, за то, что мы вот такие, какие есть». Больше у меня слов нет», – сказал Осанов.