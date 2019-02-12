Акимов оценил действия Роскомнадзора по блокировке Telegram

Роскомнадзор использовал «незрелые» технические решения по блокировке мессенджера Telegram, считает вице-премьер Максим Акимов.

«Эффективность очевидна – это довольно незрелые технические решения. И это само по себе вызов», – сказал Акимов в интервью РБК.

Он добавил, что ему хотелось увидеть другой сценарий решения этой проблемы.

В субботу руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщал, что юристы Telegram прошли все необходимые стадии защиты мессенджера в российских судах по делу о блокировке, теперь оно переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).