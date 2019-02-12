Титов рассказал, о чем свидетельствует рост потребительского кредитования

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил мнение, что существенный рост потребительского кредитования в России говорит о нехватке собственных средств как у населения России, так и у предпринимателей.

«Есть такое представление, я об этом слышал от финансового блока, что у нас очень богатое население, под матрасами лежит огромное количество денег, поэтому за счет этого государство может еще чуть-чуть стать богаче. Но рост потребительского кредитования говорит о том, что никаких матрасов уже нет. Люди, исчерпав все ресурсы, побежали брать легкие потребительские кредиты, но их придется отдавать», – сказал он, передает ТАСС.

При этом Титов отметил, что из-за сложностей с получением корпоративного кредита многие предприниматели для развития бизнеса используют потребительские кредиты, оформленные на себя как на физическое лицо, что приводит к образованию различных теневых схем в экономике.

В то же время уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей считает, что текущие программы поддержки малого и среднего бизнеса не дают существенного результата, и «правильные» инструменты финансирования пока еще не найдены. Бизнес-омбудсмен добавил, что поддержка должна оказываться не в виде грантов, а именно в форме субсидированных кредитов, но процент по таким кредитам должен быть 1-2% годовых. В этом случае поддержка будет сопоставима с аналогичными программами в европейских странах, и можно ожидать какого-либо существенного результата.

Комментируя возможность получения финансирования из альтернативных источников, таких как краудлендиговые платформы, Титов отметил, что при текущей экономической ситуации в России не все подобные системы будут работать эффективно, но отрабатывать такие варианты все равно необходимо.

Титов также предложил создать центр управления развитием, который будет заниматься созданием экономических стратегий развития и определением приоритетных секторов экономики. При этом Титов подчеркнул, что подобный центр управления развитием должен быть создан именно при Совете Безопасности.

Согласно информационно-аналитическому материалу Банка России «О развитии банковского сектора РФ», рост розничного кредитования в России в 2018 году составил 22,8%, корпоративного кредитования – 5,8%. Совокупный портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению за прошлый год увеличился на 10,7%.

В январе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк России уделяет особое внимание регулированию потребительского кредитования, так как его бурный рост угрожает финансовой стабильности и самим заемщикам.