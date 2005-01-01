При авиаударе коалиции США по лагерю беженцев в Сирии погибли и ранены не менее 70 человек

В результате авиаударов международной коалиции во главе с США по лагерю беженцев в деревне Багуз на юго-востоке Сирии погибли и ранены не менее 70 мирных жителей, передает гостелевидение республики со ссылкой на местные источники.

«Не менее 70 погибших и раненых мирных жителей в результате нового авиаудара международной коалиции по лагерю для мирных жителей в деревне Багуз провинции Дейр-эз-Зор», – сообщает канал Syria TV со ссылкой на местные источники.

В свою очередь гостелеканал Ikhbariya сообщает, что многие из мирных жителей сгорели заживо в своих автомобилях в результате авиаударов, когда пытались спастись от террористов, передает РИА «Новости».

Ранее сирийские СМИ сообщили о гибели 20 мирных жителей Багуза в результате авиаудара коалиции.

В январе военно-воздушные силы возглавляемой США международной коалиции также нанесли авиационный удар по позициям террористов в районе Эль-Багуз в Сирии, в результате погибли мирные жители, в том числе среди жертв могли быть дети.