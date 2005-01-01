Умер легендарный Черный майор

В Казахстане умер ветеран войны в Афганистане, полковник в отставке Борис Керимбаев, известный по прозвищу Кара майор (Черный или Грозный майор).

«12 февраля на 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался ветеран вооруженных сил, полковник в отставке Борис Тукенович Керимбаев», – цитирует РИА «Новости» сообщение министерства обороны Казахстана.

В пятницу в преддверии 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана министр обороны республики Нурлан Ермекбаев навестил Керимбаева в военно-клиническом госпитале, вручил ему нагрудный знак за заслуги перед военной разведкой «Алтын уки» («Золотая сова»), благодарственное письмо, подарок и пожелал скорейшего выздоровления.

Прозвище Черный майор Керимбаев получил, когда был командиром второго «мусульманского» батальона. 177-й отдельный отряд специального назначения ГРУ ГШ ВС СССР был сформирован на базе 22-й отдельной бригады специального назначения Среднеазиатского военного округа в городе Капчагай Алма-Атинской области Казахской ССР.

В конце мая 1982 года отряд занял Панджшерское ущелье, перекрыв почти на год всяческое движение формированиям Ахмада Шаха Масуда, несмотря на их численный перевес. Керимбаев стал первым среди командиров, чьи боевые потери оказались наименьшими.