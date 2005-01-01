В Токио заговорили о военных компенсациях за мир с Россией

Заключение мирного договора между Россией и Японией с правовой точки зрения включает в себя решение вопроса о «военных компенсациях», заявил глава МИД Японии Таро Коно в ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны.

Отвечая на вопрос о правовой трактовке заключения мирного договора с Россией, Коно заявил: «В теории заключение мирного договора включает в себя прекращение состояния войны, решение территориальной проблемы, а также проблем, связанных с военными компенсациями», передает ТАСС.

При этом глава японского внешнеполитического ведомства не уточнил, о каких именно компенсациях идет речь.

В начале января японское издание «Иомиури» сообщило, что Токио намерен предложить Москве отказаться от взаимных требований каких-либо компенсаций, связанных с Южными Курильскими островами.

По сведениям его источников, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами. Дополнительное соглашение, как ожидается, поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние отношения.

Пункт об отказе от взаимных претензий также был включен в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года. До настоящего времени японское правительство придерживалось позиции, что Южные Курильские острова после окончания войны «находятся под оккупацией», и поэтому за Токио якобы сохранялось право требовать от Москвы «компенсации».