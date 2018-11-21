Япония собралась отказаться от требований компенсации по Курилам

Токио предложит Москве отказаться от взаимных требований компенсации, связанных с Курильскими островами, сообщают СМИ.

Японская сторона хочет предложить подписать соответствующий документ вместе с мирным договором, чтобы окончательно урегулировать послевоенные процессы, передает ТАСС со ссылкой на «Иомиури».

Пункт, касающийся отказа от взаимных претензий, есть и в Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Поскольку Токио считает Курилы «оккупированными», до настоящего времени власти Японии придерживались мнения о своем праве требовать компенсацию, но такой подход ведет к усложнению переговоров с Россией, заявили в японском правительстве.

Сейчас японские власти склоняются к тому, чтобы самостоятельно выплатить компенсацию японцам, которые жили на Курилах (примерно 6 тыс. человек).

Токио полагает, что у российской стороны вряд ли будут ответные претензии.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе планируемого в январе визита в Россию настроен достичь прогресса в переговорах по заключению мирного договора и территориальной проблеме.