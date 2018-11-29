Кедми оценил сообщения о совместной операции Моссада, МИ-6 и ЦРУ в Иране

«Была ли эта операция именно такой, как ее описывают в газете, я не знаю. Но такие операции проводились раньше, потому, возможно, это одна из них», – предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Яков Кедми, комментируя публикацию в таблоиде Sunday Express новости о совместной операции израильских, британских и американских спецслужб.

«По сообщениями официальных и неофициозных источников, и Моссад, и американцы, и британцы не раз координировались, налаживали связь. Так что вероятность того, что это было, конечно, существует», – предполагает экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Насколько можно верить сообщению Sunday Express, понять сложно. Ясно только одно – такая задача у спецслужб могла быть, и скоординироваться они тоже определенно могли. Зачем была нужна такая операция, по-моему, вполне понятно. В рамках попыток остановить иранский ядерный проект, это не первый случай, когда исчезают физики-ядерщики», – говорит Кедми.

Эксперт также считает, что тут не было принципиально, какую информацию сообщит агент, важным было его желание покинуть Иран, и в этом помогли заинтересованные в остановке ядерной программы страны.

Ранее британский таблоид Sunday Express сообщил, что разведслужбы Великобритании, США и Израиля в канун Нового года провели совместную операцию по вывозу из Ирана 47-летнего физика-ядерщика и его последующей переправке в Соединенные Штаты.

По словам иранского ядерщика, в 240 км от иранского города Кум якобы есть два ядерных предприятия, способных производить не только энергию, но и атомные боеголовки. При этом он заверил, что эти центры являются лишь страховочным вариантом на случай срыва иранской ядерной сделки.

Напомним, в ноябре прошлого года Госдеп США обвинил Иран в испытаниях ракет, способных нести ядерные снаряды. В ответ Тегеран заверил, что ракетная программа нацелена на оборону и не нарушает резолюции Совбеза ООН.