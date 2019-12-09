Пропавшим при извержении вулкана в Новой Зеландии не оставили шансов на выживание

Спасатели не рассчитывают найти выживших после извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

В полиции считают, что всех выживших удалось вывезти с острова во время эвакуации. Сейчас ничего не указывает на то, что на острове кто-то остался в живых, сообщает «Интерфакс».

Устанавливается точное число погибших, официально подтверждено пять жертв, также ранее сообщалось о 10 пропавших без вести. Утром 10 декабря спасатели начнут обследовать территорию острова при помощи дронов. Видео опубликовано в Twitter ABC News.

Tourists on sightseeing boat film clouds of ash and smoke soaring into the sky as their vessel moves away from erupting volcano on New Zealand's White Island.



At least five people were killed and many more remain missing after the eruption, officials say. https://t.co/JqD49YSVEp pic.twitter.com/jO4zbJq9bV — ABC News (@ABC) 9 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось, что в момент извержения около вулкана находилось около 100 человек. Извержение началось в понедельник около 14.15 по местному времени (04.15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого