Выросло число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, есть пропавшие, сообщили СМИ.

Как сообщил изданию New Zealand Herald представитель полиции Джон Тимс, среди погибших и пострадавших есть иностранцы, передает РИА «Новости».

Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана в момент его извержения, есть пропавшие.

Тем временем посольство России в Новой Зеландии обратило внимание россиян на необходимость соблюдения мер предосторожности в связи с извержением вулкана на острове Уайт-Айленд.

«В связи с извержением вулкана на острове Уайт посольство настоятельно рекомендует соотечественникам, находящимся в районе бедствия, строго следовать рекомендациям новозеландского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям», – передает ТАСС сообщение дипмиссии.

В посольстве напомнили, что опасность от извержения вулкана сохраняется в большом радиусе от эпицентра. Также дипломаты рекомендуют следить за информационными сводками.

Как сообщает агентство Reuters, группа людей могла находиться непосредственно в кратере вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии за несколько минут до его извержения.

В кратере были установлены четыре камеры GeoNet, которые каждые 10 минут фотографировали происходящее в этом районе и отправляли снимки на сервер. В 14.10 по местному времени (04.10 мск) одна из них зафиксировала группу людей, направляющуюся по тропе в сторону от кромки кратера. Извержение вулкана началось около 14.15 по местному времени (04.15 мск).

Напомним, ранее в понедельник полиция Новой Зеландии заявила о гибели одного человека в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, более двух десятков пострадали.